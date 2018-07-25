Хуситы атаковали нефтяной танкер Саудовской Аравии

Сана, , 19:47 — REGNUM Саудовская Аравия подтвердила атаку хуситов против своего нефтяного танкера вблизи порта Ходейда, 25 июля передает агентство Reuters.

«Саудовский нефтяной танкер подвергся незначительному ущербу из-за нападения повстанцев-хуситов. К счастью, нападение потерпело неудачу из-за немедленного вмешательства коалиции», — говорится в заявлении «правительственной коалиции».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 июля йеменские хуситы сообщили об успешной атаке против корабля Суадовской Аравии.

Читайте также: Хуситы ударили по кораблю Саудовской Аравии у западного побережья Йемена