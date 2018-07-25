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Хуситы атаковали нефтяной танкер Саудовской Аравии

Политика

«К счастью, нападение потерпело неудачу из-за немедленного вмешательства коалиции»

Сана, 25 июля 2018, 19:47 — REGNUM  Саудовская Аравия подтвердила атаку хуситов против своего нефтяного танкера вблизи порта Ходейда, 25 июля передает агентство Reuters.

«Саудовский нефтяной танкер подвергся незначительному ущербу из-за нападения повстанцев-хуситов. К счастью, нападение потерпело неудачу из-за немедленного вмешательства коалиции», — говорится в заявлении «правительственной коалиции».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 июля йеменские хуситы сообщили об успешной атаке против корабля Суадовской Аравии.

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