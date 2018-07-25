Израильские СМИ сообщают о протесте России из-за сбитого самолета ВВС Сирии

Тель-Авив, , 19:13 — REGNUM Российская Федерация выразила протест Израилю после того, как израильские военные сбили военный самолет ВВС Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает израильский портал Maariv со ссылкой на источники.

Напомним, 24 июля израильское военные заявили, что они сбили сирийский военный самолёт. Это был либо Су-22, либо Су-24. Самолет принадлежал сирийским ВВС. По данным агентства Reuters, пилот самолета погиб.

Утверждается, что самолет зашел в израильское воздушное пространство примерно на 1,6 км. Также израильские военные утверждают, что в течение дня выдавали предупреждения, чтобы избежать нарушения воздушного пространства.

По информации источника, российской стороне в ходе контактов были предоставлены доказательства, в том числе кадры с радаров, на которых было зафиксировано вторжение истребителя в воздушное пространство Израиля. Утверждается, что пилоту был дан шанс вернуться на территорию Сирии.

Также источник утверждает, что Москва в итоге отозвала свой протест.

При этом министерство иностранных дел России сообщений о ноте протеста из-за сбитого самолета не распространяло.