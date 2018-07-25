ЦИК цыкнул, и Горизбирком Петербурга избрал нового председателя

Санкт-Петербург, , 19:03 — REGNUM Санкт-Петербургская избирательная комиссия сегодня, 25 июля, выбрала нового главу, им стал бывший федеральный инспектор полпредства президента на Северо-Западе Виктор Миненко, передает корреспондент ИА REGNUM. Голосование проходило под присмотром Центральной избирательной комиссии, которая за несколько часов до этого выдвинула кандидатуру Миненко.

Горизбирком собрался на заседание в 18:00. 13 членов ГИК тайным голосованием выбрали Миненко на пост председателя. Из 13 бюллетеней 12 оказались «за», один — «против».

Кандидатуру Миненко предложил Центризбирком по согласованию с полпредством президента в СЗФО. За день до этого Миненко был включен в состав Горизбиркома с правом решающего голоса по квоте губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Ранее в среду глава ЦИК Элла Памфилова объяснила, что петербургская избирательная комиссия настолько дискредитировала себя, будучи замешанной в «странных отношениях» с местными «начальниками», депутатами, законодательной и исполнительной властью, что ЦИК видит единственный выход — поставить во главе комиссии человека извне.

Внутри самого Горизбиркома несколько его членов, которых связывают с главным городским единороссом, спикером Заксобрания Вячеславом Макаровым, написали в ЦИК «письмо несогласных», где просили провести дополнительные консультации, так как в городе существуют «разные мнения» относительно кандидатуры будущего председателя. Подписи под документом поставили семеро из тринадцати членов комиссии.

Однако Элла Памфилова отвергла их претензии, заявив, что в выборной системе Петербурга сложилась «экстремальная ситуация», которую в ЦИК сравнивают с деятельностью ОПГ, и ни о каких дополнительных консультациях с действующими членами Горизбиркома не может быть и речи.

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Голосование по кандидатуре Миненко велось очень скрупулезно и под присмотром ЦИК через видеоконференцию — члены Горизбиркома изъявляли свою волю за ширмой, а бюллетени считали «путем перекладывания».

Учитывая репутацию Петербурга как региона с самыми грязными выборами за последние годы, возможно, это единственный случай в новейшей истории города, когда у наблюдателей не возникло вопросов к чистоте подсчета голосов.

Новоизбранный глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко заявил, что приложит все усилия, чтобы избирательная система Петербурга вышла на высокий уровень открытости и доверия избирателей.

Виктор Миненко родился 18 ноября 1960 года в Ленинграде. Имеет военное и экономическое образование. До 1997 года служил в Вооруженных силах. Работал в Минюсте и структурах исполнительной федеральной власти. С марта 2012 года по июль 2018 года — главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу аппарата полпредства президента РФ в СЗФО.

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