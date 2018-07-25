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Демонстранты устроили стрельбу в Томбукту

Политика

Выборы будут проходить в тяжелой обстановке

Демонстранты устроили стрельбу в Томбукту
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Горящие покрышки

Томбукту , Мали, 25 июля 2018, 19:05 — REGNUM  Акция протеста в городе Томбукту в Мали закончилась погромами со стрельбой, 25 июля передает агентство Reuters.

Поводом для протеста и последовавшего насилия стали предстоящие президентские выборы, безальтернативным кандидатом на которых является действующий глава государства Ибрагим Бубакар Кейта.

Выборы в Мали 29 июля будут проходить в тяжелой обстановке — в африканской стране много лет не прекращается гражданская война между правительственными войсками, различными племенными группировками и исламистами.

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