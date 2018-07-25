В Киеве снова призывают к ужесточению блокады Крыма

Киев, , 18:08 — REGNUM Украина должна наказывать иностранных физических и юридических лиц за посещение Крыма, заявил 25 июля предводитель украинской прокуратуры Автономной республики Крым Гюндуз Мамедов.

Эти суровые и беспощадные меры, по мнению главы прокуратуры несуществующей части Украины, позволят сделать Крым «неподъемным» для России.

«Когда перестанут ходить суда, летать самолеты и ездить иностранные гастролеры — это непременно ускорит этот процесс», — цитирует пламенные мысли Мамедова украинское агентство «УНИАН».

Напомним, возглавляемое Мамедовым учреждение со штаб-квартирой в Киеве имеет откровенно воображаемое отношение к Крымскому полуострову.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. Тогда, наблюдая за госпереворотом на Киеве, более 95% жителей полуострова высказались за отделение от Украины и за воссоединение с Россией.

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