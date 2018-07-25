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Македония и НАТО начали переговоры о вступлении страны в альянс

Политика

Официальное приглашение власти Македонии получили 11 июля

Македония и НАТО начали переговоры о вступлении страны в альянс
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
НАТО

Скопье, 25 июля 2018, 17:48 — REGNUM  В Скопье состоялась встреча делегации НАТО с руководством Македонии, являющаяся началом переговоров о вступлении одной из бывших частей Югославии в Североатлантический альянс, сообщает 25 июля пресс-служба правительства Македонии.

Пресс-служба отмечает, что во главе делегации НАТО в Скопье прибыл директор по евроатлантическому и глобальному партнёрству НАТО Джеймс Маккей.

Подчеркивается, что этим визитом дан старт процедуре вступления страны в НАТО и рабочие группы альянса займутся согласованием стандартов и последовательности действий.

Как сообщало ИА REGNUM, официальное приглашение вступить в НАТО Македония получила 11 июля 2018 года.

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Вступление Македонии в НАТО и Европейский союз
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