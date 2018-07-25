Законопроект, увеличивающие число охотничьего оружия в РФ, внесен в Госдуму

Москва, , 17:44 — REGNUM Законопроект, существенно увеличивающий число оружия в России, внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Учитывая специфику стрелкового спорта и охоты, а также значительный износ оружия, парламентариям представляется, что установленное законом «Об оружии» на общее количество приобретенного гражданином РФ охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом — пять единиц, спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом — пять единиц, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия — пять единиц, является необоснованным.

Депутаты предлагают увеличить максимальное количество возможного приобретения такого оружия до 10 единиц.

По данным авторов, в настоящее время максимально возможным количеством единиц гражданского длинноствольного оружия владеют порядка 20 тыс. граждан, которые являются потенциальными приобретателями большего числа единиц такого оружия.

Принятие закона позволит увеличить продажи гражданского длинноствольного оружия без ущерба общественной безопасности, что даст возможность производителям дополнительно реализовать порядка 100 тыс. единиц оружия (незначительное число относительно общего количества гражданского оружия, находящегося у граждан (около 6,3 млн.).

Также законопроектом уточняются основания, при наступлении которых гражданин вправе приобрести гражданское огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом.