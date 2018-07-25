Украинский генпрокурор предлагает ужесточить наказание за смертельные ДТП

Киев, , 17:52 — REGNUM Лишить водителей, виновных в ДТП с летальным исходом, возможности получать условные сроки предложил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 25 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Чиновник предложил установить в качестве минимального наказания для водителей год в тюрьме без права на досрочное освобождение.

Луценко также привел статистику расследований ДТП со смертельным исходом. По словам политика, в 2017 году в украинские суды передано 1689 обвинительных актов, а за первое полугодие 2018 года — 1031 акт.

Напомним, 24 июля в Киеве была насмерть сбита десятилетняя девочка. Семья водителя-лихача винит в аварии погибшего ребенка.

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