В Киеве могут остановиться крупнейшие ТЭЦ — нет газа

Киев, , 17:51 — REGNUM Киевская администрация обратилась к властям с просьбой решить ситуацию с газоснабжением ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, сообщила 25 июля пресс-служба киевской администрации.

По словам чиновников, ситуация близка к критической, и если вопрос не будет решен, что 1 августа предприятия перестанут вырабатывать электричество и тепло.

«Вы знаете позицию города: мы готовы урегулировать вопрос долгов, но не ставить это в зависимость от заключения основного соглашения. Есть решение суда, которое в правовом поле обосновывает позицию города. Но мы понимаем, что судебная перспектива — это очень долгий путь. А уже с 1 августа мы принимаем в управление города ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые без договоров на газоснабжение имеют риск остановки», — заявил заместитель главы киевской администрации Пётр Пантелеев.

Напомним, в мае 2018 года вместо предприятия «Киевэнерго» город начало обслуживать КП «Киевтеплоэнерго», однако НАК «Нафтогаз» не заключил с новым субъектом договор на поставку газа, поскольку непонятно, кто будет отдавать долги предыдущего.

Хозяйственный суд Киева 19 июля отказался считать «Киевтеплоэнерго» ответчиком в деле о долгах «Киевэнерго».

Читайте также: «Нафтогаз» потребовал в судебном порядке от Киева выплатить долги за газ