Крымчане рады спортивным достижениям Александра Усика

Симферополь, , 17:24 — REGNUM Крымчане радуются и гордятся спортивными успехам и достижениям своего земляка Александра Усика, который стал недавно абсолютным чемпионом мира по боксу, завоевав в первом тяжёлом весе все возможные титулы. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 25 июля заявил первый замминистра спорта РК Олег Голинач, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Александр — умный, квалифицированный спортсмен, который вырос и сформировался в Симферополе. Да, сегодня он представляет Украину, но всегда говорит о том, что, прежде всего, является крымчанином. Мы гордимся успехами воспитанника нашего крымского бокса и желаем ему только успехов», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в Москве украинский боксёр, уроженец Симферополя Александр Усик добыл яркую победу в финале Всемирной боксерской суперсерии, победив по очкам российского спортсмена Мурата Гассиева, став абсолютным чемпионом мира по версии WBC, WBO, WBA, IBF. Однако не все на Украине с радостью восприняли успех спортсмена, осудив его за аполитичность. Вице-премьер страны Вячеслав Кириленко заявил, что победа боксёра опасна для страны, поскольку теперь никто не поверит в агрессию России по отношению к Украине.

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