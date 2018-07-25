Помощником уральского полпреда Цуканова стал его земляк

Екатеринбург, , 17:05 — REGNUM Новый уральский полпред Николай Цуканов обрёл своего помощника. Им стал его 38-летний земляк Александр Воробьёв.

Помощники Андрей Березовский и Сергей Устьянцев покинули свои посты. Якобы они переходят на другую работу.

Воробьёв, как и Цуканов. родился в Калининградской области. Только в городе Гусеве. Является кандидатом юридических наук. С 2000 по 2017 год работал на разных должностях в регионе, в 2017-м стал федеральным инспектором по Карелии, а затем работал в аппарате Цуканова, когда тот был помощником президента России.