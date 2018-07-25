Среда, 25 Июля 2018 года
18:16:07 МСК

Помощником уральского полпреда Цуканова стал его земляк

Политика

38-летний Александр Воробьёв родился в городе Гусеве Калининградской области

Екатеринбург, 25 июля 2018, 17:05 — REGNUM  Новый уральский полпред Николай Цуканов обрёл своего помощника. Им стал его 38-летний земляк Александр Воробьёв.

Помощники Андрей Березовский и Сергей Устьянцев покинули свои посты. Якобы они переходят на другую работу.

Воробьёв, как и Цуканов. родился в Калининградской области. Только в городе Гусеве. Является кандидатом юридических наук. С 2000 по 2017 год работал на разных должностях в регионе, в 2017-м стал федеральным инспектором по Карелии, а затем работал в аппарате Цуканова, когда тот был помощником президента России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить