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Путин сменил заместителей главы МЧС России

Политика

Назначены новый статс-секретарь и заместитель руководителя ведомства

Москва, 25 июля 2018, 16:56 — REGNUM  Указом президента России Владимира Путина назначены два новых заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба МЧС России.

Пост статс-секретаря ведомства — заместителя министра, вместо Олега Баженова, занял Алексей Серко. Николай Гречушкин сменил Сергея Кададова в должности ещё одного заместителя министра.

Алексей Серко ранее работал старшим помощником по особым поручениям генерального прокурора России. Николай Гречушкин возглавлял департамент тыла и вооружений МЧС России при министре Сергее Шойгу.

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