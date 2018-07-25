Путин сменил заместителей главы МЧС России

Москва, , 16:56 — REGNUM Указом президента России Владимира Путина назначены два новых заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба МЧС России.

Пост статс-секретаря ведомства — заместителя министра, вместо Олега Баженова, занял Алексей Серко. Николай Гречушкин сменил Сергея Кададова в должности ещё одного заместителя министра.

Алексей Серко ранее работал старшим помощником по особым поручениям генерального прокурора России. Николай Гречушкин возглавлял департамент тыла и вооружений МЧС России при министре Сергее Шойгу.