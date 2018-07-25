Киев, , 17:00 — REGNUM Писатель Александр Фадеев переврал историю «Молодой гвардии», заявил многолетний член союза писателей СССР, а ныне глава русофобского объединения «Просвита», Павел Мовчан 25 июля по время пресс-конференции в издании Укринформ.

«На самом деле» знаменитую подпольную комсомольскую организацию, действовавшую в Донбассе в годы Великой Отечественной войны, организовали бандиты из так называемых «походных групп» УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Миф, оскверняющий память молодогвардейцев, привез из эмиграции украинский нацист Богдан Стахив. Впервые он заявил о националистической сущности «Молодой гвардии» в 1993 году. Позже он приписал себе руководство группой молодых партизан, подчеркнув, что Фадеев в своем романе вывел его как предателя Стаховича.

Отметим, что исследователи деятельности «Молодой гвардии» не нашли никаких подтверждений словам национально-сознательных мифотворцев.