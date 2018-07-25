МИД Казахстана проверит информацию о мошенничестве своих граждан в США

Астана, , 16:55 — REGNUM Генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке проверяет информацию об участии граждан республики в мошенничестве на рынке автомобилей в США, сообщает 25 июля агентство «КазТАГ» со ссылкой на официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова.

По его словам, дипломатическое ведомство только приступило к изучению информации и не может подтвердить факт участия граждан Казахстана в мошенничестве.

Напомним, западные СМИ сообщили, что прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила 25 лицам обвинение в мошенничестве на рынке автомобилей. По делу проходят семь граждан России, а также граждане Казахстана, Азербайджана, Грузии, Латвии, США, Турции и Украины.

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