Скудно и однообразно: в Грузии представляют кандидатов в президенты

Тбилиси, , 02:03 — REGNUM В преддверии президентских выборов в Грузии каждый политический субъект обещает в качестве кандидата предложить некое свежее лицо, приятный сюрприз для электората. Однако, проведя инвентаризацию, субъекты предложили избирателям весьма скудный и достаточно надоевший выбор. В чем оказалась «новизна», пишет в своей статье корреспондент ИА REGNUM Ирина Инашвили.

Грядущие осенью президентские выборы станут в Грузии последними всенародными выборами: президент будет избран на шесть лет, по истечении которых президента будут избирать назначенные парламентом специальные представители.

Решение по кандидатам пока приняли только партии двух видов: первые — до сих пор являющиеся сторонниками и соратниками Михаила Саакашвили, и вторые — отделившаяся от «Единого национального движения» группа, основавшая «новую», по их утверждениям, партию «Европейская Грузия». Бывшие и нынешние соратники Саакашвили предложили кандидатов, которые ранее действовали в правительстве «ЕНД», хотя и не определяли политику партии, но считались надежными исполнителями партийных решений. Однако, несмотря на то, что своего кандидата первыми представили десять партий, сгруппировавшихся вокруг некогда «Единого национального движения», выбор у избирателя скуден.

Вряд ли стоит рассчитывать на разнообразие за счет кандидатов от остальных партий: новые политические силы на грузинской арене еще не появились, как незаметно и лидера, способного действительно стать добрым сюрпризом для граждан.

Последние всенародные выборы президента Грузии должны состояться нынешней осенью. Глава государства будет избран на шесть лет, а следующего президента уже будут избирать назначенные парламентом специальные представители.

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