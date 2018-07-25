Звезда Трампа на «Аллее славы» Голливуда вновь разбита вандалом

Лос-Анджелес, США, , 16:40 — REGNUM Звезда с именем президента США Дональда Трампа на «Аллее славы» Голливуда в Лос-Анджелесе 25 июля была разбита вандалом, передаёт NBC News.

По свидетельствам очевидцев, мужчина разбил звезду металлической киркой, которую он извлёк из чехла для гитары. Позднее подозреваемый сам сдался полиции. Подробностей о личности мужчины и мотивах его действий на данный момент не приводится.

Отметим, что это уже не первый инцидент со звездой Дональда Трампа на «Аллее славы». Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года, когда миллиардер был только кандидатом в президенты США, 53-летний житель Лос-Анджелеса Джеймс Ламберт Отис разбил звезду кувалдой в знак несогласия с политической программой республиканца.

В феврале 2017 года суд в Лос-Анджелесе приговорил мужчину к трём годам лишения свободы условно, 20 дням общественных работ и штрафу в размере $4,4 тыс. После данного инцидента также сообщалось, что звезду избранного президента США будут круглосуточно охранять два офицера полиции.

Напомним, что звезда на «Аллее славы» Голливуда была присвоена Дональду Трампу в 2007 году за его вклад в развитие телевидения.