Факультативности в отношении национальных языков не вводится — Никонов

Москва, , 16:39 — REGNUM Никакой факультативности в отношении национальных языков не вводится, заявил глава комитета Госдумы по образования Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Парламентарий обратил внимание на три ключевых момента принятого в третьем чтении Госдумой закона.

Прежде всего, в число родных языков включается русский язык. Также, согласно закону, федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, в том числе на русском как родном языке.

Кроме того, устанавливается свободный выбор родного языка по заявлениям родителей или других законных представителей несовершеннолетних обучающихся при приеме/переводе на обучение.

«Ответственно заявляю, что никакой факультативности в отношении национальных языков не вводится», — написал парламентарий в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в третьем чтении приняла закон об изучении родных языков, в том числе и русского языка. Проект закона вызвал широкий резонанс и критику национальных республик, так как вводил принцип добровольности при изучении родных языков.

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