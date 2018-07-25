Турция теряет город Манбидж в Сирии

Манбидж, Сирия, , 16:27 — REGNUM Турция очень обеспокоена сближением курдского движения в Сирии с официальным Дамаском. По информации агентства «Анадолу», курды собираются передать контроль над городом Манбиджем сирийским властям.

Переговоры по данному вопросу прошли две недели назад в городе Алеппо в здании партии БААС. Со стороны курдов участвовали руководители Военного совета Манбиджа, органа самоуправления, созданного в городе. Со стороны сирийской власти были руководители партии БААС в провинции Алеппо.

На переговорах обсуждались вопросы противодействия Турции на севере Сирии, восстановления официальной власти сирийского правительства в Манбидже, распределения и разделения полномочий между сирийскими властями и курдскими формированиями.

Совсем недавно США и Турция заключили сделку по Манбиджу. Она предполагала полный вывод курдских отрядов Народных защитников из города, возложение вопросов обеспечения безопасности на американские, французские и турецкие войска.

Однако, как сообщает «Анадолу», курдские отряды, несмотря на заявления о полном выводе, еще присутствуют в Манбидже. А теперь еще и эти переговоры с сирийскими властями.

Следует отметить, что США тоже против такого сближения курдского движения и Дамаска. Соединенные Штаты сделали ставку на Сирийские демократические силы, основу которых составляют курдские вооруженные формирования.

После сделки США и Турции по Манбиджу курдское движение раскололось на две части: одна по-прежнему поддерживает США, вторая же пошла на переговоры с Дамаском без предварительных условий.

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