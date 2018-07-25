Украинские солдаты и политики отдали почести солдатам дивизии СС «Галичина»

Львов, Украина, , 16:46 — REGNUM Торжественное перезахоронение останков бойцов немецкой дивизии СС «Галичина» состоялось во Львовской области, сообщил директор украинского еврейского комитета Эдуард Долинский 25 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Долинский отметил, что на церемонии с хвалебными речами выступили представители власти — заместитель главы львовской администрации Замлинский. Показательно, что воинский салют в честь мертвых СС-овцев исполнили военнослужащие ВСУ, а военный оркестр сыграл гимн Украины.

«Что творится в головах у этих людей, я понять не могу, но то, что чиновники областной администрации нагло и безнаказанно нарушают законы Украины, плюют на украинцев, погибших в борьбе с нацистами, издеваются над памятью евреев, погибших в Холокосте — для меня это очевидно. Непонятна позиция руководства вооруженных сил Украины: как служащим позволяют принимать участие в таких мероприятиях?» — прокомментировал Долинский.

Напомним, согласно документу украинского института национальной памяти, символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской, хотя сама дивизия носила немецкую униформу и присягала на верность Адольфу Гитлеру.

Напомним также, что в Верховной раде прошла выставка, прославляющая «независимую Украину», объявленную во Львове 30 июня 1941 года одним из главарей ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ярославом Стецько. Газеты того времени открыто писали, что независимая Украина вместе с гитлеровской Германией будет создавать новый порядок в Европе и мире.

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