Елена Ямпольская возглавила комитет Госдумы по культуре

Москва, , 16:13 — REGNUM Госдума приняла постановление об избрании депутата Елены Ямпольской («Единая Россия») на пост главы комитета по культуре, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

До этого Ямпольская являлась первым заместителем председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат входит в Совет при президенте по культуре и искусству, а до избрания в Госдуму была главным редактором газеты «Культура».

На выборах в нижнюю палату парламента в 2016 году Ямпольская возглавила списки «Единой России» по Челябинской и Курганской области.

В ходе дискуссии депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) обратил внимание на то, что Ямпольская является автором книги «Гимн настоящей стерве, или Я у себя одна».

Также прозвучало предложение провести голосование в закрытом режиме. И хотя парламентарии в итоге приняли решение открытым голосованием, оппозиции напомнили про внутрифракционные договоренности, касающиеся «квоты» на должности глав комитетов Госдумы.

«У нас есть внутрифракционные договоренности, которым мы следуем, если только эти нарушаются, нам нужно садиться за стол переговоров и определяться как мы дальше будем строить свою работу. Иначе это все моет привести к понятным последствиям, если мы будем их подвергать сомнению и выходить из договоренностей», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Пост главы комитета Госдумы по культуре занимал режиссер Станислав Говорухин («Единая Россия»), он скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Одновременно Госдума приняла постановление о назначении депутата Михаила Старшинова («Единая Россия») на должность первого зампреда комитета по информационной политике. Старшинов работал в комитете Госдумы по национальной политике.

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