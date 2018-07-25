В Воронеже стартовал прием заявлений от «мобильных избирателей»

Воронеж, , 16:09 — REGNUM Пункты приема заявлений от жителей Воронежской области, которые хотят в день выборов губернатора 9 сентября проголосовать по механизму «Мобильный избиратель», то есть по месту пребывания, а не по месту прописки, заработали в Воронеже 25 июля. Об этом сообщает центр общественной информации.

Заявления принимаются в территориальных избирательных комиссиях и в филиалах Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Для этого нужно при себе иметь паспорт гражданина России. Подать заявление можно и не выходя из дома — через портал Госуслуг. Подать заявление можно до 5 сентября. С 29 августа заявления будут принимать и в участковых комиссиях.

Отметим, что до марта 2018 года для голосования не по месту прописки, а по месту фактического пребывания нужно было получать открепительное удостоверение. Механизм «Мобильный избиратель» впервые был применен в ходе избирательной кампании по выборам президента России. Тогда в Воронежской области этой возможностью воспользовались около 80 тыс. человек.

Досрочные выборы губернатора Воронежской области назначены на 9 сентября. Прежний глава региона Алексей Гордеев ушел с поста в декабре 2017 года — сначала он занял должность полпреда по ЦФО, а с мая этого года назначен заместителем председателя правительства РФ. На пост губернатора выдвинуто восемь кандидатов. Сегодня, 25 июля, в 18:00, облизбирком завершает прием документов от кандидатов на регистрацию.

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