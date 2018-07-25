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На Украине заговорили о демаркации границы с Россией в Азовском море

Политика

Ранее Россия и Украина уже пытались определить водные границы

Киев, 25 июля 2018, 16:07 — REGNUM  Пограничная служба Украины планирует начать демаркацию границы с Россией в акватории Азовского моря и Керченском проливе, заявил помощник председателя украинской погранслужбы Олег Слободян, сообщает 25 июля УНИАН.

По его словам, ранее Украина и Россия уже пытались определить водные границы, однако спустя 36 раундов переговоров так ничего и не вышло. Слободян добавил, что если уж раньше вопрос не был решен, то сегодня Москва тем более вряд ли пойдет на контакт с Киевом.

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Напомним, ранее Киев высказал претензии к тому, что Россия досматривает суда в Азовском море. Однако украинская погранслужба подтвердила, что Москва действует законно и претензий к ней быть не может.

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