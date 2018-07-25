Эммануэль Maкрон посетит Испанию и Португалию

Париж, , 16:04 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон покинет страну в четверг, 26 июля, чтобы совершить свой первый визит в Испанию и Португалию — два государства, которые разделяют его желание возродить Европу, сообщает агентство France Presse.

Макрон встретится с новым премьер-министром Испании Педро Санчесом, который приезжал в Елисейский дворец 23 июня сразу после вступления в должность. Очевидно, что 46-летний испанский политик решил играть более заметную роль на международной арене, чем его предшественник Мариано Рахой.

Президент Франции приветствует желание Педро Санчеса «участвовать в европейских проблемах». Мадрид и Париж также близки по вопросу о мигрантах, совместно предложив создать «закрытые центры» для управления потоками мигрантов на европейскую землю.

Вечером Эммануэль Макрон по приглашению короля Испании Филиппа VI прибудет в Королевский дворец на официальный ужин. В пятницу, 27 июля, президент Франции встретится с премьер-министром Португалии Антониу Кошта в Лиссабоне. Затем глава государства вместе с Педро Санчесом, Антониу Кошта и другими официальными лицами Европейского союза (ЕС) примет участие во втором саммите по энергоснабжению между Пиренейским полуостровом и остальной Европой.

В ходе саммита будет обсуждаться проект «Бискайский залив», линия постоянного тока мощностью 2000 МВт, протяженностью около 370 км. Европейская комиссия собирается выплатить рекордные 578 млн евро для поддержки этого проекта, который должен вступить в силу в 2025 году.

После Испании и Португалии Эммануэль Макрон продолжит свой европейский тур в Дании и Финляндии, приблизительно в конце августа.