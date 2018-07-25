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ЛНР: Встреча в Минске сорвалась из-за хамства представителя Украины

Политика

Представитель Киева Ирина Геращенко просто покинула встречу, оскорбив омбудсмена ДНР

Луганск, 25 июля 2018, 15:54 — REGNUM  Из-за отсутствия украинской стороны на встрече гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске переговоры провести не удалось, заявила представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в подгруппе Ольга Кобцева, сообщает 25 июля «Луганский информационный центр».

По ее словам, во время встречи в Минске представитель украинских властей Ирина Геращенко сначала опоздала на заседание, потом нахамила омбудсмену Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарье Морозовой, а затем и вовсе покинула встречу. В результате Украину представляли только эксперты, которые не имеют никаких полномочий в принятии решений.

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Напомним, Трехсторонняя контактная группа регулярно встречается в Минске с целью обсудить текущее положение в Донбассе и выработать общие позиции. К сожалению, встречи нечасто приводят к каким-либо результатам.

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