Кандидатов на пост главы Екатеринбурга отберут к 29 августа

Екатеринбург, , 15:52 — REGNUM Наиболее вероятные кандидаты на пост главы Екатеринбурга будут названы 29 августа. К этому времени планируется провести все этапы конкурса, включая и собеседования.

Напомним, свои программы кандидаты будут представлять 1, 2 и 3 августа. На пост главы Екатеринбурга претендуют 22 человека. Из них всё в порядке у 17-ти. Ещё пятерым предстоит досдать недостающие документы.

Из не менее двух кандидатов, которых конкурсная комиссия представит гордуме, депутаты и выберут мэра. Это может произойти уже во второй половине сентября.