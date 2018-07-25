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Кандидатов на пост главы Екатеринбурга отберут к 29 августа

Политика

Затем не менее двух кандидатов представят на суд гордумы

Кандидатов на пост главы Екатеринбурга отберут к 29 августа
Иллюстрация: Izkom.ekburg.ru
Избирательная комиссия Екатеринбурга

Екатеринбург, 25 июля 2018, 15:52 — REGNUM  Наиболее вероятные кандидаты на пост главы Екатеринбурга будут названы 29 августа. К этому времени планируется провести все этапы конкурса, включая и собеседования.

Напомним, свои программы кандидаты будут представлять 1, 2 и 3 августа. На пост главы Екатеринбурга претендуют 22 человека. Из них всё в порядке у 17-ти. Ещё пятерым предстоит досдать недостающие документы.

Из не менее двух кандидатов, которых конкурсная комиссия представит гордуме, депутаты и выберут мэра. Это может произойти уже во второй половине сентября.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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