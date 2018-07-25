Среда, 25 Июля 2018 года
16:30:45 МСК

В Курганской области освободился пост главного федерального инспектора

Политика

Как поясняют в полпредстве Уральского федерального округа, Александр Кистанов переходит на другую работу

Курган, 25 июля 2018, 15:49 — REGNUM  Главный федеральный инспектор по Курганской Александр Кистанов освобождён от должности в связи с переходом на другую работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре полномочного представителя президента России в УрФО.

Уход Александра Кистанова связывают со сменой полпреда президента в УрФО. Как и экс-полпред Игорь Холманских, Кистанов является выходцем из «Уралвагонзавода», где проработал главным специалистом службы безопасности в 2006—2012 годах. И в аппарат полномочного представителя президента он попал советником департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности как «человек Холманских».

В курганской прессе высказываются предположения, что новый главный федеральный инспектор по Курганской области будет связан с нынешним полномочным представителем президента в УрФО Николаем Цукановым. Возможно, это будет человек, который вместе работал с Цукановым в Калининградской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Человек труда «на танке»: чем запомнится Игорь Холманских

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить