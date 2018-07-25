В Курганской области освободился пост главного федерального инспектора

Курган, , 15:49 — REGNUM Главный федеральный инспектор по Курганской Александр Кистанов освобождён от должности в связи с переходом на другую работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре полномочного представителя президента России в УрФО.

Уход Александра Кистанова связывают со сменой полпреда президента в УрФО. Как и экс-полпред Игорь Холманских, Кистанов является выходцем из «Уралвагонзавода», где проработал главным специалистом службы безопасности в 2006—2012 годах. И в аппарат полномочного представителя президента он попал советником департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности как «человек Холманских».

В курганской прессе высказываются предположения, что новый главный федеральный инспектор по Курганской области будет связан с нынешним полномочным представителем президента в УрФО Николаем Цукановым. Возможно, это будет человек, который вместе работал с Цукановым в Калининградской области.

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