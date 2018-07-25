Рахмон и Мирзиёев обсудили отношения Таджикистана и Узбекистана

Душанбе, , 15:45 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил своего узбекского коллегу Шавката Мирзиёева с днем его рождения, cообщает пресс-служба таджикского главы государства.

Во время телефонного разговора стороны обсудили вопросы «таджикско-узбекских добрососедских отношений и перспективы развития взаимодействия Таджикистана и Узбекистана во всех форматах» и высказались в поддержку продвижения партнерских отношений Душанбе и Ташкента «в русле коренных интересов братских народов».

В своем поздравлении Эмомали Рахмон отметил успехи Узбекистана по части социально-экономического развития под руководством Шавката Мирзиёева, а также «его последовательные усилия на поприще улучшения и развертывания отношений дружбы и плодотворного сотрудничества между странами региона».

Отметим, что Шавкат Мирзиёев возглавил Узбекистан менее двух лет назад после смерти Ислама Каримова. С его приходом на президентский пост связывают развитие более открытых и тесных отношений со странами туркестанского региона, в частности с Таджикистаном, с которым при прежнем лидере отношения были достаточно натянутыми.

Шавкат Мирзиёев отметил свой 61-й день рождения вчера, 24 июля.