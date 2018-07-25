Адвокат назвал дату рассмотрения апелляции на выдачу Винника – СМИ

Афины , , 15:39 — REGNUM Апелляция на выдачу Франции гражданина России Александра Винника будет рассмотрена Верховным судом Греции 4 сентября, заявил его адвокат Тимофей Мусатов. Об этом сообщает RT.

Напомним, информация о решении суда экстрадировать Винника во Францию появилась в СМИ 13 июля. В свою очередь, в МИД РФ констатировали, что Афины приняли такое решение под давлением извне.

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Александр Винник задержан в Греции почти год назад по запросу властей США. Там его обвиняют в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой на сумму до $4 млрд. Ранее Россия направила повторный запрос на выдачу гражданина российским властям. Рассмотрение этого запроса состоится 30 июля.

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