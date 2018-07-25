Хищения топлива на складах минобороны не дойдут до суда — эксперт

Киев, , 15:36 — REGNUM Бывший офицер оперативного управления генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ), полковник запаса Олег Жданов считает, что коррупция в минобороны тесно связана с коррупцией в Госпогранслужбе и Нацполиции. Об этом Жданов заявил 25 июля в эфире телеканала NewsONE.

Он выразил сомнение в том, что дело о расследовании случаев хищения топлива на складах Минобороны Украины, дойдет до суда, а должностные лица получат тюремные сроки.

«Это даже понимают домохозяйки на кухне. То, что что-то дойдет до суда, что будет расследование и названы фамилии, я очень сильно сомневаюсь. Почему, потому что у нас в государстве сложилась система круговой поруки. Понятно, что эти ребята крали не сами и не только на свой карман», — сказал Жданов.

По его словам, коррупционеров из минобороны может осудить гражданский суд.

«Мы еще семь лет назад расформировали Военную прокуратуру и убрали Военные суды. Всё привели к единой системе судебной юрисдикции. Есть обвинение, есть следственные материалы, передавайте дело в суд — общегражданский суд. Какая разница, человек в погонах или без, если он совершил преступление, он должен быть осужден», — добавил Жданов.

Он также допускает, что власти могут засекретить тендеры на закупку топлива.

«Думаю, что в нашей стране, при нынешней системе власти наоборот расширят гриф секретности и сократят допуск лиц к этим материалам (тендерам в Минобороны). Это нужно, чтобы не допустить утечки информации… Надо менять систему вооруженных сил — систему комплектования, обеспечения и все выводить на европейские нормы и европейские стандарты, отдавать на аутсорсинг, проводить открытые торги», — рассказал Жданов.

Эксперт также напомнил, что отсутствие элементарной боевой подготовки среди солдат личного состава ВСУ продемонстрировал случай массовой гибели бойцов на Ровенском военном полигоне.

«Реально посмотрите на состояние тех же вооруженных сил, на их уровень выучки. Яркий пример — тот же Ровенский полигон. Я не говорю о миномете, но количество жертв говорит о том, что индивидуального уровня подготовки в этой бригаде нет вообще», — подытожил Жданов.

Ранее, 24 июля, министр обороны Украины Степан Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го Объединенного центра обеспечения Вооруженных сил в Одессе Евгения Короля за выявленные злоупотребления.

«Я расцениваю это как предательство армии и военнослужащих. Я принял решение лишить Короля звания полковника и всех званий офицерского состава. Я передал все документы военному прокурору лично с просьбой начать уголовное производство по факту неудовлетворительного отношения к своим служебным обязанностям и по факту нанесенного ущерба», — сказал Полторак.

Министр также уволил с военной службы старшего офицера отдела обеспечения топливом и смазочными материалами Центрального управления обеспечения тыла Вооруженных сил подполковника Вадима Изварина «по служебному несоответствию».

Как сообщалось, 6 июля на военном полигоне в Ровенской области во время минометных стрельб погибли трое бойцов 15 отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ (базируется в Ужгороде, Закарпатская область). Еще девять военных получили ранения.

Позже специальная военная комиссия установила, что причиной гибели солдат стала двойная зарядка 120-мм миномета. К такому выводу пришли следователи после проведенного 11 июля эксперимента, рассказал заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский. Он уточнил, что в ходе эксперимента было взорвано несколько минометов «Молот», а также советский миномет Б-11.