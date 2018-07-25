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МИД России о теракте в городе Эс-Сувейда: «Решительно осуждаем»

Политика

25 июля в сирийском городе Эс-Сувейда на рынке прогремел взрыв

МИД России о теракте в городе Эс-Сувейда: «Решительно осуждаем»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия руины

Москва, 25 июля 2018, 15:34 — REGNUM  Российская Федерация решительно осуждает действия боевиков, совершивших теракт в сирийском городе Эс-Сувейда. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

«Решительно осуждаем такие злодеяния, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. — Выражаем соболезнования семьям погибших».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля в сирийском городе Эс-Сувейда на рынке прогремел взрыв. Бомбу в действие привёл террорист-смертник. По последним данным, в результате инцидента погибли 50 человек, еще более 70 получили ранения.

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