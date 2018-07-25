МИД России о теракте в городе Эс-Сувейда: «Решительно осуждаем»

Москва, , 15:34 — REGNUM Российская Федерация решительно осуждает действия боевиков, совершивших теракт в сирийском городе Эс-Сувейда. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

«Решительно осуждаем такие злодеяния, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. — Выражаем соболезнования семьям погибших».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля в сирийском городе Эс-Сувейда на рынке прогремел взрыв. Бомбу в действие привёл террорист-смертник. По последним данным, в результате инцидента погибли 50 человек, еще более 70 получили ранения.

Читайте также: 50 человек погибли в результате взрыва на рынке Эс-Сувейды

А также: Двое террористов-смертников ликвидированы в Сирии