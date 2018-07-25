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Вице-президент Индонезии сравнил власти Израиля с режимом апартеида в ЮАР

Политика

Причиной тому стал закон о еврейском характере государства

Джакарта, 25 июля 2018, 15:41 — REGNUM  Вице-президент Индонезии Юсуф Калла раскритиковал принятый в Израиле закон о еврейском характере государства, сообщает 25 июля Anadolu.

По мнению политика, принятие подобного законопроекта подобно режиму апартеида, существовавшему в Южной Африке.

Палестинцев, проживающих в Израиле, насчитывается порядка 20%, поэтому подобные дискриминационные меры недопустимы, считает Калла.

Напомним, Кнессет Израиля поддержал законопроект о еврейском характере государства, что подразумевает отмену арабского языка как государственного, кроме того, своим решением Тель-Авив санкционирует строительство поселений на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан.

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