Генсек ОБСЕ посетит Донбасс

Вена, , 15:29 — REGNUM Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер на текущей неделе посетит Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

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Уточняется, что визит запланирован на 27 июля. Пункт посещения — город Краматорск в Донецкой области. Здесь же генеральный секретарь проведёт брифинг для прессы, на котором расскажет «о роли и деятельности ОБСЕ на Украине и за её пределами».

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Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года. В течение четырёх лет ВСУ ведут обстрелы Донецкой и Луганской народных республик. Помимо этого, украинские войска устраивают провокации, чтобы обвинить войска республик в нарушении Минских соглашений. В начале июля специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отметила значительное улучшение ситуации в Донбассе. За неделю интенсивность обстрелов снизилась на 85%. При этом использование оружия, запрещённого минскими договоренностями, уменьшилось еще больше — на 94%. По данным организации, с начала 2018 года 29 человек погибли, 121 получил ранения.

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