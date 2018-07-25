Генрокуратура Украины подтвердила заочный диплом Гройсмана

Киев, , 15:23 — REGNUM Генпрокуратура Украины не нашла доказательств возможной подделки премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом диплома о получении высшего образования. Об этом 25 июля в эфире телеканала NewsONE заявила доктор политических наук Анна Малкина.

«Если закрыли криминальное дело, значит не нашли достаточно доказательств того, что диплом является поддельным. Хотя действительно, после получения Украиной независимости, в хаосе системы образования были случаи, когда дипломы действительно подделывались, покупались. Все это действительно имело место. Сегодня есть единый реестр, где все эти дипломы четко фиксируются, подделать их невозможно», — сказала Малкина.

При этом она признала, что многие украинцы учатся не ради получения знаний, а ради получений «корочки» — диплома.

«Но в системе высшего образования есть ситуация, когда люди стоят в очереди за дипломом. Люди действительно поступают в высшее учебное заведение, фактически не посещают занятия, не получают знания, как-то сдают сессии на тройки и как-то получают этот диплом. Качество такого образования действительно сомнительно. Да, это проблема для Украины, потому что специалист, который приходит к работодателю и демонстрирует ему диплом, не владеет теми знаниями, той квалификацией, которой он должен владеть, имея соответствующий уровень образования… Сегодня многие работающие украинцы совмещают работу с учебой и получают эти дипломы. В этом я не вижу ничего плохого», — добавила Малкина.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля премьер-министр Гройсман сообщил, что генпрокуратура Украины закрыла в отношении него уголовное производство по делу о возможной подделке диплома о высшем образовании.

«Гройсман диплом не подделывал, дело закрыто». Конечно, не подделывал. Потому что диплом настоящий и честный. Да, я учился заочно, потому что, как и многие, рано создал семью и должен был её обеспечивать, поэтому и параллельно работал. А тем, кто хотел меня дискредитировать с помощью фейков, скажу только одно — своей никчемной ложью вы уважения не получите», — написал Гройсман 24 июля в Фейсбуке.

Напомним, Гройсман начал свою трудовую карьеру в 16 лет в должности директора коммерческого рынка г.Винница. В 24 года стал депутатом Винницкого горсовета. В 28 лет Гройсман победил на выборах мэра г.Винница. После этого он успел поработать вице-премьером по вопросам регионального развития и спикером парламента.

В 1999 году Гройсман окончил Винницкий институт региональной экономики и управления по специальности «Юриспруденция» (младший специалист). В 2003 году окончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности «Юриспруденция». В феврале 2010 года окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, став магистром по специальности «Управление общественным развитием» и специализацией «Управление на региональном и местном уровнях».