Бывший глава СБУ объявил о готовности баллотироваться в президенты Украины

Киев, , 15:22 — REGNUM Бывший руководитель Службы безопасности Украины, лидер движения «Справедливость» Украины Валентин Наливайченко заявил 25 июля о готовности принять участие в выборах президента Украины в 2019 году.

«Ясно, что участвуем в президентских выборах. Да», — сказал он в интервью телеканалу ZIK.

По словам Наливайченко, возглавляемое им движение работало несколько лет, чтобы выработать план для страны и заручиться поддержкой. Напомним, очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

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