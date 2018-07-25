Президент Порошенко – это президент Минских соглашений — националисты

Киев, , 15:17 — REGNUM Внефракционный депутат, член партии Всеукраинское объединение «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Ильенко заявил, что не поддержит продление действия закона об «особом статусе» для отдельных районов Донбасса. Об этом Ильенко заявил 25 июля в эфире канала «112 Украина», комментируя призыв спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера продлить действие закона об «особом статусе» для отдельных регионов Донбасса.

«Я категорически против (принятия закона об «особом статусе» Донбасса). У меня нет претензий к Курту Волкеру, он — иностранный дипломат. У меня есть претензии к тем представителям Украины, которые подписывали и пытались реализовать Минские соглашения, потому что они категорически невыгодны Украине», — сказал Ильенко.

По его словам, реализация Минских соглашений разрушит украинскую государственность.

«Я бы сказал Курту Волкеру, что реализация Минских соглашений, если рассматривать вариант, что они, не дай Бог, будут реализованы, это будет для Украины и украинской государственности катастрофой. То, что там прописано — не является путем к миру, это путь продолжения войны на менее выгодных для Украины условиях…», — добавил Ильенко.

Он также считает, что действующая власть во главе с президентом Украины Петром Порошенко являются сторонниками Минских соглашений.

«Нынешняя власть — это власть Минских соглашений. Президент Порошенко — это президент Минских соглашений. Смена власти, безусловно, приведет к смене внешнеполитической повестки дня. Я в этом уверен», — подытожил Ильенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля специальный представитель госдепартамента США Волкер заявил, что Украина окажется в невыгодной ситуации, если не продлит действие закона об особом статусе отдельных регионов Донбасса.

Напомним, 6 октября 2017 года Верховная рада на год продлила действие закона об «особом статусе» для отдельных районов Донбасса.