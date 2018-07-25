Кудрин видит необходимость в реформе системы исполнения наказаний

Москва, , 15:16 — REGNUM Реформа системы исполнения наказаний, вероятно, нуждается в реформировании. Такое мнение высказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин на фоне последних разбирательств с пытками заключённых в пенитенциарных заведения в России.

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Задержаны шесть сотрудников ярославской колонии, где пытали осужденного

«Разбирательство с пытками в ярославской колонии — важный сигнал, что системные изменения востребованы и возможны. ЦСР (Центр стратегических разработок — прим. ИА REGNUM ) давал свои предложения к реформе системы исполнения наказаний», — написал Кудрин в своём микроблоге в Twitter.

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Основными направлениями реформы, по мнению ЦСР, должны стать общая гуманизация условий в местах лишения свободы, повышение открытости исправительных учреждений, преобразование службы исполнения наказаний в гражданское ведомство.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой сотрудники в камуфляжной форме применяют насилие по отношению к удерживаемому мужчине. Источники сообщали, что инцидент произошел в ярославской ИК-1 в 2017 году, а запись сделал один из сотрудников исправительного учреждения. 20 июля по факту истязаний заключённого было возбуждено и расследуется уголовное дело. Задержаны шесть подозреваемых, 17 сотрудников учреждения отстранены от исполнения своих обязанностей.

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