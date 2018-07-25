Среда, 25 Июля 2018 года
16:34:01 МСК

Депутатам Севастополя компенсируют затраты на поездки из бюджета

Политика

Местный парламент изменил закон «О статусе депутата», прописав народным избранникам компенсацию

Депутатам Севастополя компенсируют затраты на поездки из бюджета
Марина Каширская © ИА REGNUM
Севастополь

Севастополь, 25 июля 2018, 15:07 — REGNUM  Законодательное собрание Севастополя изменило закон «О статусе депутата», утвердив для парламентариев порядок компенсации проезда и проживания в командировках. Решение было принято 24 июля, сообщила председатель комитета по экономике Татьяна Лобач. По её словам, изменения приняты для устранения пробелов в региональном законодательстве.

«Право принимать участие в мероприятиях, которые организовывают федеральные власти и власти других регионов, ранее было декларативным, а теперь станет реальным. Проект закрепляет порядок направления депутата, не осуществляющего деятельность на постоянной профессиональной основе, а также порядок возмещения расходов, связанных с проездом и проживанием», — отметила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года во время принятия бюджета Севастополя на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов под давлением правительства города содержание аппарата парламента и КСП было сокращено на 30%, после чего шесть депутатов в знак протеста отказались от своих зарплат. 10 июля 2018 года местный парламент направил в КСП 9,5 млн рублей допфинансирования, а на обеспечение работы аппарата Заксобрания — 7,7 млн рублей.

По теме: Севастопольские депутаты отказались от зарплаты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональное законодательство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить