Оскорбила и ушла: Геращенко сорвала встречу по Донбассу в Минске

Минск, , 15:05 — REGNUM Представитель Киева Ирина Геращенко сорвала переговоры Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске. Об этом сообщила представитель ЛНР Ольга Кобцева, передает 25 июля Луганскинформцентр.

По ее словам, Геращенко опоздала на час, однако не стала обсуждать повестку встречи, а сразу перешла к антироссийским высказываниям, не относящимся к теме переговоров. Попытки других участников встречи вернуть представителя Киева к конструктиву успеха не возымели.

При этом Геращенко словесно оскорбила представителя ДНР Дарью Морозову и ушла из зала. В заседании был объявлен перерыв.

Стороны намеревались обсудить в том числе обмен пленными, пояснила Кобцева.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала республики Донбасса «фантомами в воображении боевиков и их московских кураторов». Она написала в соцсети, что ДНР и ЛНР нужно ликвидировать как «псевдореспублики» вместе с их «псевдоинститутами».

Читайте также: Референдум в Донбассе как повод отойти от Минских соглашений — эксперт

Читайте ранее в этом сюжете: Украина отказывается признать противоположную сторону конфликта в Донбассе