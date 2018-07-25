Трамп: Китай давит на наших фермеров, чтобы по-прежнему пользоваться США

Вашингтон, , 14:59 — REGNUM Китай осуществляет давление на американских фермеров, чтобы заставить администрацию США позволить Пекину по-прежнему пользоваться США, заявил 25 июля президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

В апреле нынешнего года Китай ввел пошлины в отношении целого ряда товаров, импортируемых из США, в том числе соевых бобов.

«Китай давит на наших фермеров, которые, как они знают, я люблю и уважаю, чтобы заставить меня позволить им и впредь пользоваться США», — указал Трамп, подчеркнув, что подобные шаги обречены на провал.

«Мы вели себя дружелюбно — до сего момента! Китай сделал на нас в прошлом году $517 млрд», — добавил он.

Напомним, между США и Китаем продолжается противостояние в области торговли. Вашингтон вводит очередные пошлины против китайской продукции, на что Пекин отвечает такими же методами.