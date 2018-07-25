Военная делегация Казахстана прибыла в Киргизию впервые за 27 лет

Бишкек, , 15:01 — REGNUM Военная делегация Казахстана посетила Киргизию впервые за 27 лет, сообщает 25 июля агентство «КирТАГ» со ссылкой на генштаб вооруженных сил Киргизии.

Казахстанскую делегацию возглавил министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков. Стороны обсудили военно-политическую обстановку в Туркестане и обменялись опытом по строительству вооруженных силу двух государств.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Киргизии был опубликован проект постановления правительства, в рамках которого на казахстанско-киргизской границе два пропускных пункта планируется сделать многосторонними.

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