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Собеседования с кандидатами на пост главы Екатеринбурга пройдут в августе

Политика

Программы кандидатов заслушают 1, 2 и 3 августа

Екатеринбург, 25 июля 2018, 14:53 — REGNUM  В Екатеринбурге собеседования с кандидатами на пост главы города пройдут 1, 2 и 3 августа. Такое решение приняла 25 июля конкурсная комиссия по выборам главы.

Кандидаты будут представлять свои программы в алфавитном порядке. Каждому отводится 15 минут.

Напомним, всего на пост мэра претендуют 22 человека. Из них пятеро пока не допущены до конкурсных процедур. Им нужно принести в комиссию необходимые документы.

Нового главу города определит гордума, которую изберут 9 сентября.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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