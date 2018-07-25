Собеседования с кандидатами на пост главы Екатеринбурга пройдут в августе

Екатеринбург, , 14:53 — REGNUM В Екатеринбурге собеседования с кандидатами на пост главы города пройдут 1, 2 и 3 августа. Такое решение приняла 25 июля конкурсная комиссия по выборам главы.

Кандидаты будут представлять свои программы в алфавитном порядке. Каждому отводится 15 минут.

Напомним, всего на пост мэра претендуют 22 человека. Из них пятеро пока не допущены до конкурсных процедур. Им нужно принести в комиссию необходимые документы.

Нового главу города определит гордума, которую изберут 9 сентября.