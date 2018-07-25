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Эрдоган обсудит с российским коллегой ситуацию в провинциях Идлиб и Даръа

Политика

Ситуация в них вызывает опасения

Анкара, 25 июля 2018, 14:47 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 25 июля о том, что он обсудит пути обеспечения безопасности граждан Сирии, находящихся в провинции Идлиб, со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением турецкий лидер выступил на встрече с журналистами в Анкаре, которая состоялась перед тем, как он отправится на саммит развивающихся стран в ЮАР. По словам Эрдогана, ситуация в провинциях Даръа и Идлиб, где турецкие силы установили ряд наблюдательных пунктов, носит тревожный характер.

«Мы будем обсуждать ситуацию в провинции Даръа, которая вызывает наибольшие опасения. Есть также вопрос Идлиба, который мы обсудим, поскольку в этих местах может произойти все что угодно в любой момент», — подчеркнул Эрдоган.

«Мы хотим, чтобы сирийский народ был защищен от атак и в особенности от жестоких атак ряда организаций, действующих в регионе», — добавил он.

Напомним, главы Турции и России уже затрагивали вопрос ситуации в сирийской провинции Идлиб в ходе переговоров, которые состоялись 14 июля. В ходе телефонных переговоров Эрдоган обратил внимание, как отмечает источник в его администрации, на то, что необходимо избегать «негативных событий», которые могут помешать участию мятежников в дипломатическом процессе.

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