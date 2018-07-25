Власти Турции «нейтрализовали» еще четырех курдов

Анкара, 25 июля 2018, 14:47 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» четырех членов Рабочей партии Курдистана неподалеку от турецко-иракской границы, сообщает 25 июля Anadolu.
Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению как к ликвидированному противнику, так и захваченному в плен или сдавшемуся добровольно.
Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются с правительством страны за право создания собственной автономии в рамках государства, на что Анкара пойти не готова.
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