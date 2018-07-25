Белгородские депутаты назначили дату «выборов» нового мэра

Белгород, , 14:39 — REGNUM В Белгороде депутаты горсовета на сессии 24 июля назначили дату проведения конкурса по выбору главы администрации города. Как сообщила пресс-служба мэрии, в сентябре 2018 года истекают полномочия текущего созыва горсовета, а контракт главы администрации заключается на срок полномочий представительного органа муниципального образования.

Конкурс на замещение должности мэра Белгорода пройдет 12 сентября. Уже сформирован состав конкурсной комиссии.

Представителями горсовета в комиссии назначены президент Белгородского Государственного технического университета имени В. Г. Шухова Анатолий Гридчин, депутат горсовета Михаил Бажинов и заместитель председателя Союза журналистов Белгородской области Вероника Смирнова. Вторая половина комиссии была выдвинута главой региона Евгением Савченко. Со стороны облправительства в комиссию войдут первый заместитель начальника департамента финансов и бюджетной политики области Станислав Лисютин, заместитель начальника регионального департамента внутренней и кадровой политики Нина Иванова и депутат облдумы Юрий Селиверстов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, шестой созыв Белгородского городского совета будет избран в единый день голосования, 9 сентября 2018 года.