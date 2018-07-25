Кандидаты в воронежские губернаторы сдают документы на регистрацию

Воронеж, , 14:35 — REGNUM Представитель КПРФ депутат облдумы Николай Воронин и представитель партии «Родина» директор зональной библиотеки ВГУ Аркадий Минаков сдали пакет документов для регистрации в качестве кандидатов на пост губернатора Воронежской области. Об этом сообщили в областной избирательной комиссии. Документы кандидаты сдали 24 июля.

Днем ранее пакет документов для прохождения этапа регистрации сдал другой кандидат на должность — врио губернатора Александр Гусев, выдвинутый партией «Единая Россия».

В общей сложности, напомним, для участия в досрочных выборах губернатора Воронежской области выдвинуты восемь кандидатур. Помимо уже упомянутых, на должность претендуют депутат гордумы Олег Бурцев (ЛДПР), депутат Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Виталий Климов («Справедливая Россия»), гендиректор ООО «Центр «Карьера» Сергей Муштенко («Яблоко»), директор ООО «Научно-производственное предприятие «ИнтерПолярис» Игорь Перевезенцев («Партия Роста»), Юрий Слепченко («Казачья партия»).

Сегодня, 25 июля, в 18:00, истекает срок для предоставления документов от кандидатов на регистрацию в приемную комиссию региона.

Выборы губернатора Воронежской области назначены на 9 сентября. В последний раз выборы главы региона проходили в 2014 году. Явка тогда составила 56,21%, победил Алексей Гордеев.

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