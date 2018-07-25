Девять европейских стран предложили Афинам помощь в борьбе с пожарами

Афины , , 14:32 — REGNUM Власти Греции, где бушуют лесные пожары, получили предложения помощи от девяти стран Европы. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Свою помощь через механизм гражданской обороны предложили Афинам власти Испании, Болгарии, Португалии, Мальты, Хорватии и Черногории. Ранее помощь греческой стороне направили Италия, Румыния и Кипр.

По словам еврокомиссара по гуманитарной помощи и кризисному регулированию Кристоса Стилианидеса, посредством механизма гражданской защиты ЕС Греция получила самолеты, технику, медиков и пожарных. Он поблагодарил за предложение поддержки все страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по жертвам лесных пожаров. По последним данным, погибли более 70 человек.

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