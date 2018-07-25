Телохранитель Макрона о СМИ: Они хотят нанести вред президенту

Париж, , 14:37 — REGNUM Бывший телохранитель президента Франции Александр Беналла осудил через своих адвокатов использование средств массовой информации с целью причинения вреда его боссу, пишет газета El Mundo 25 июля.

По словам адвокатов, Беналла был приглашен префектурой в качестве наблюдателя на демонстрацию 1 мая. Он не намеревался вмешиваться в происходящее, но агрессивное поведение двух демонстрантов показалось ему опасным, поэтому он взял на себя инициативу выступить на стороне полицейских и помог скрутить этих людей, не применяя насилие.

«Господин Беналла шокирован использованием СМИ и политиками своих действий 1 мая 2018 года против двух нарушителей спокойствия, которые напади на полицейских», — заявили адвокаты. Нападая на бывшего ответственного за безопасность Елисейского дворца, они намереваются причинить ущерб главе государства Эмманюэлю Макрону.

Издание El Mundo называет дело Беналлы «худшим кризисом для Макрона за время его президентства». Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции взял на себя ответственность за поступок своего телохранителя и назвал его предательством. Напомним, Александр Беналла был опознан среди полицейских, избивающих демонстрантов на митинге 1 мая в Париже. Оппозиция потребовала отставки главы министерства внутренних дел, допустившего подобный инцидент.

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