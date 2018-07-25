Среда, 25 Июля 2018 года
16:36:00 МСК

Пятеро кандидатов не допущены к борьбе за пост главы Екатеринбурга

Политика

Им предстоит донести недостающие бумаги

Пятеро кандидатов не допущены к борьбе за пост главы Екатеринбурга
Desmond Kavanagh
Путь закрыт

Екатеринбург, 25 июля 2018, 14:29 — REGNUM  В Екатеринбурге пятеро кандидатов на пост главы города пока не допущены к конкурсу. Такое решение было принято 25 июля на заседании конкурсной комиссии.

Не допущенным до конкурса кандидатам необходимо донести недостающие бумаги. После этого им дадут возможность принять участие в собеседовании.

Пока на конкурс допущены 17 кандидатов.

Напомним, главу города депутаты гордумы изберут в сентябре. Конкурсная комиссия представит на их суд не менее двух кандидатов.

Саму думу, кстати, тоже предстоит избрать. Выборы назначены на 9 сентября. Новый состав думы и примет решение о том, кому быть мэром.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить