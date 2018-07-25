Депутат Рады «ожидал» от Усика определенных заявлений в «логове врага»

Киев, , 14:26 — REGNUM Украинский боксер Александр Усик, одержавший недавно победу над российским спортсменом Муратом Гассиевым в финальном поединке Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в Москве, воздержался от каких-либо громких политических заявлений в «логове врага». Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй на своей странице в соцсети Facebook.

«Многие ожидали от вас (Александр Усик) определенных заявлений в логове врага, которые призывали бы … остановить войну в Донбассе, вернуть Украине Крым…», — написал депутат.

Однако, напомнил Куприй, Усик на своей пресс-конференции после боя «никак не упомянул Украину», а сразу на ринге даже не поблагодарил собственный народ за поддержку.

Напомним, 22 июля украинский боксер Александр Усик победил российского спортсмена Мурата Гассиева в Москве. Эта победа вызвала неадекватную реакцию со стороны украинского политического бомонда.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым был включен в состав России в марте 2014 г. после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование крымчан стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.

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