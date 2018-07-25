Администрация Курской области будет сотрудничать с антимонопольщиками

Курск, , 14:18 — REGNUM Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Анатолий Голомолзин 24 июля посетил Курскую область с рабочим визитом и с губернатором Александром Михайловым провел совещание по вопросам реализации Национального плана по развитию конкуренции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«База, с которой мы стартуем при реализации Национального плана, хорошая, но сам Нацплан задает показатели, к которым надо стремиться. Курская область лидер по производству зерна, в этой связи необходимо стремиться к биржевой торговле зерном. Необходимо проработать этот вопрос, привлечь организаторов биржевой торговли к решению поставленной задачи. Развитие биржевой торговли одна из приоритетных целей Нацплана», — сказал на совещании Анатолий Голомолзин. Он также заявил о необходимости внедрить антимонопольный комплаенс — систему оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства — в регионах.

Александр Михайлов рассказал, что в регионе созданы хорошие стартовые условия для развития конкуренции: создан совет по развитию конкуренции, утвержден стандарт развития конкуренции, работает областной уполномоченный орган, ответственный за реализацию стандарта — Комитет экономики Курской области. В рамках совещания была достигнута договоренность с Губернатором Курской области по вопросу развития биржевой торговли зерном в субъекте.

Главным итогом совещания стало заключение соглашения о взаимодействии сторон, которое предусматривает методологическую и консультационную поддержку в рамках реализации положений Национального плана развития конкуренции.